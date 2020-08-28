تقارير: بارتوميو لم يتلق ردا من ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، لم يستجب حتى الآن للعرض الذي تقدم به جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، بشأن مصير قائد الفريق.

وأبدى بارتوميو استعداده لتقديم استقالته إذا سمح ذلك لميسي بالاستمرار في برشلونة والتراجع عن رحيله، وتم إبلاغ النجم الأرجنتيني ووالده بعرض رئيس النادي، وفقا للتقارير الإسبانية.

لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت اليوم الجمعة أنه لا يوجد رد من ميسي على عرض بارتوميو في الوقت الحالي، مضيفةً أن قرار النجم الأرجنتيني بالرحيل عن البلوجرانا يبدو لا رجعة فيه.

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وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تحركا جديدا من ميسي، في الوقت الذي كشفت فيه عدة تقارير أن أفضل لاعب في العالم سيشرح كواليس قراره بمغادرة برشلونة.

وستنتهي ولاية بارتوميو مع برشلونة في العام القادم، حيث تجرى انتخابات رئاسة النادي في مارس 2021، حيث تم الدعوة إليها بشكل مبكر بعد الخسارة المهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة (8-2).

وكان ليونيل ميسي أرسل وثيقة مسجلة إلى برشلونة تفيد برغبته في الرحيل، ولكن النادي لا يعتقد أنه يستطيع استخدام البند الموجود في عقده الذي يسمح له بالرحيل المجاني قبل 10 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعود ميسي إلى برشلونة يوم الأحد المقبل للخضوع لاختبارات كورونا "PCR" التي سيتم إجراؤها على الفريق بأكمله، قبل خوض أول مران مع المدرب الجديد رونالد كومان يوم الإثنين.