5 أرقام من انتصار المقاولون التاريخي على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أفسد المقاولون العرب أفراح الزمالك بالفوز في القمة بعدما تغلب على الفريق الأبيض بنتيجة (2-1) في الوقت القاتل أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واشتعل صراع المربع الذهبي للدوري بعدما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة ليظل في المرتبة الثالثة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الخليج 365 يستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تحققت من مباراة المقاولون والزمالك:

- انتصار غائب منذ 18 عاما:

حقق المقاولون أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري الممتاز منذ 18 عاما وأربعة أشهر وسبعة أيام.

وكان آخر انتصار للمقاولون على الزمالك في الدوري يعود إلى يوم 20 إبريل 2002، حين فاز بنفس النتيجة (2-1) في موسم (2001-01).

وخلال تلك الفترة، تقابل الزمالك مع المقاولون في 28 مباراة بالدوري، ليحقق الفوز في 22 مباراة، فيما حسم التعادل ست مواجهات.

وكان المقاولون العرب فاز على الزمالك يوم 10 سبتمبر 2004، لكن تلك المباراة كانت في كأس السوبر المصري وانتهت لصالح الذئاب بنتيجة (4-2) ليُتوج بلقبه الوحيد بالمسابقة.

- الفوز الثاني:

دوّن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، انتصاره الثاني على الزمالك، ليكرر ما فعله أمام الأبيض عندما كان مديرا فنيا للشرقية بموسم 2016-17 حين فاز بنتيجة (1-0).

وبشكل عام، واجه عماد النحاس فريق الزمالك في سبع مباريات كمدير فني لأربعة أندية، بواقع (مباراتين) مع أسوان، الشرقية (مباراة)، الرجاء (مباراة) والمقاولون (ثلاث مباريات).

وفاز النحاس على الزمالك في مباراتين، وتعادل في ثلاث مواجهات، وتلقى الهزيمة في مناسبتين مع أسوان في موسم (2015-16)، والثانية بلقاء الدور الأول هذا الموسم (2019-20).

- بنشرقي يكسر صيامه:

كسر المغربي أشرف بنشرقي، جناح الزمالك، صيامه التهديفي في بطولة الدوري بعدما سجل أول أهدافه في المسابقة منذ 444 يومًا.

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وأدرك بنشرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الـ73، قبل أن يحقق المقاولون فوزه القاتل في اللحظات الأخيرة.

وبات هدف صاحب الـ25 عاما هو الثاني له في الدوري بعد تسجيل أول أهدافه في شباك نادي مصر بالجولة الثالثة للمسابقة يوم 6 أكتوبر 2019، بالمباراة التي انتهت (1-1).

وبشكل عام، لعب بنشرقي، منذ انضمامه للزمالك مطلع هذا الموسم قادما من الهلال السعودي، 16 مباراة مع الفريق في الدوري، ليتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

- المقاولون الأكثر طردًا:

يعد لاعبو المقاولون العرب الأكثر تعرضا للطرد بين أندية الدوري المصري في النسخة الجارية من البطولة (2019-20)، من أصل 37 بطاقة حمراء تم إشهارها حتى الآن هذا الموسم.

وشهدت مباراة الأمس تعرض فادي نجاح لاعب المقاولون العرب للطرد في الدقيقة 36، بعد تدخل قوي على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

فيما تعرض زميله محمد عصام صاحب الهدف الثاني للمصير ذاته في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ليرتفع عدد البطاقات الحمراء للاعبي المقاولون العرب إلى سبعة في الدوري هذا الموسم، ويأتي في المرتبة الثانية كل من المصري والإسماعيلي بأربعة بطاقات حمراء لكل منهما.

- الهزيمة الرابعة:

تلقى الزمالك هزيمته الرابعة في بطولة الدوري هذا الموسم بعد مرور 22 جولة، وهو نفس عدد الخسائر التي تلقاها في دوري الموسم الماضي (2018-19) بعد 34 مباراة.

وخسر الزمالك هذا الموسم أمام كل من إنبي (2-1)، طلائع الجيش (3-2)، المقاولون (2-1)، بالإضافة إلى الهزيمة الاعتبارية أمام الأهلي لعدم حضور لقاء القمة بشهر فبراير الماضي.

وبشكل عام، لعب الزمالك 22 مباراة، ليحقق الفوز في 12 مواجهة ويتعادل في ست مناسبات ويخسر في أربع.

وعلى الجانب الآخر، حقق المقاولون انتصاره رقم 12 في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في أربع مباريات والخسارة في ست.