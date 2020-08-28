الأهلي يحدد 3 ملاعب لمباراة الوداد

حدد النادى الأهلي 3 ملاعب لاستضافة مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد أن تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويترقب الأهلى الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة باستاد القاهرة أو السلام كخيار أول وفى حالة تعذر ذلك ستتم إقامة اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية بشكل رسمي.

فى المقابل، رفض مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب الدعوة التى قدمها مرتضى منصور رئيس الزمالك لمسئولى النادى لحضور احتفالية افتتاح بعض المنشآت بالقلعة البيضاء اليوم الجمعة.

وأصدر الأهلى بياناً رسمياً أوضح خلاله موقفه من مسألة دعوة رئيس الزمالك ونفى خلاله مسئولو الأهلى ما تردد عبر بيان القلعة البيضاء بتعرض مندوبيه للإهانة والتجاهل بل تم استقبالهم بشكل مميز وهو شىء ثابت بالصوت والصورة بكاميرات المراقبة داخل النادي.

وأكد بيان الأهلى أن رفض الدعوة يأتى للإساءات المستمرة من جانب رئيس الزمالك على مدار عامين كاملين ووصول الأمر لتقديم الأهلى 13 بلاغا للنائب العام ضده بخلاف شكاوى أخرى لجهات عديدة، كما أن رئيس الزمالك رفض مبدأ إرساء الروح

على صعيد آخر، خاض الأهلى تدريباته دون راحة أمس الخميس على ملعبه مختار التتش استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى التى تقام غدا السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة والعشرين للدوري. التى قدمها مرتضى منصور رئيس الزمالك لمسئولى النادى لحضور احتفالية افتتاح بعض المنشآت بالقلعة البيضاء اليوم الجمعة.وأصدر الأهلى بياناً رسمياً أوضح خلاله موقفه من مسألة دعوة رئيس الزمالك ونفى خلاله مسئولو الأهلى ما تردد عبر بيان القلعة البيضاء بتعرض مندوبيه للإهانة والتجاهل بل تم استقبالهم بشكل مميز وهو شىء ثابت بالصوت والصورة بكاميرات المراقبة داخل النادي.وأكد بيان الأهلى أن رفض الدعوة يأتى للإساءات المستمرة من جانب رئيس الزمالك على مدار عامين كاملين ووصول الأمر لتقديم الأهلى 13 بلاغا للنائب العام ضده بخلاف شكاوى أخرى لجهات عديدة، كما أن رئيس الزمالك رفض مبدأ إرساء الروح الرياضية برفض زيارة وليد سليمان نجم الأهلى للاعبه محمد عبدالشافى واتهمه بإيذاء اللاعبين.على صعيد آخر، خاض الأهلى تدريباته دون راحة أمس الخميس على ملعبه مختار التتش استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى التى تقام غدا السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة والعشرين للدوري.

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