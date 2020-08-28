طارق العشرى: المصرى يلعب تحت ضغوط كبيرة ويواجه ظروفاً صعبة

وجه طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى الشكر للاعبيه على ما بذلوه من جهد فى مباراتى المقاصة ونادى مصر رغم الظروف الصحية الصعبة التى يعانون منها وهم ما زالوا فى فترة النقاهة بعد إصابتهم بفيروس كورونا واللاعبون ما زالوا يشعرون بالإعياء داخل الملعب.

وقال: أحيى اللاعبين على روحهم العالية وتحاملهم على أنفسهم فى مباراتنا أمام نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى، مشيرا إلى أن المصرى يلعب فى ظروف صعبة جدا ويؤدى مباريات متتالية فى وقت قصير جدا، وتعرض الفريق لإصابة أكثر من 20 فردا، واللاعبون لم يحصلوا على استشفاء كامل وأخشى عليهم من حدوث أى مضاعفات أو حدوث ما لا يحمد عقباه،

Advertisements

خاصة وهم يشعرون بالإعياء داخل الملعب.



وأكد طارق العشرى، أن فريقه يعانى من غيابات وحالات إجهاد وإعياء والأندية المنافسة تستغل ذلك وتسعى لإرهاقنا فى الملعب وتحقيق الفوز علينا، وأشركنا حارس مرمى من الناشئين فى مباراة المقاصة كان يجلس بمنزله دون تدريبات فى ظل إصابة الحراس الأربعة بفيروس كورونا حتى لا يقال إننا نتهرب من المسئولية، ويكفى ما حدث للاعب أحمد عادل «ميسى» بعد إصابته بفقدان للوعى وهبوط فى الدورة الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين عقب مباراة نادى مصر ونقله لأحد مستشفيات الإسكندرية بعد تعرضه لحالة

إغماء، وتم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعى، ويخضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على الصدر والمخ، كما أصيب اللاعبان إسلام أبو سليمة وكريم العراقى بضيق فى التنفس وتم عمل الإسعافات وذلك من آثار العقاقير والأدوية والمضادات الحيوية التى يحصل عليها معظم اللاعبين وحدث أيضاً للاعبين أحمد شوشة ومحمود وادى نفس الشىء بعد تحول حالتهم من إيجابية لسلبية.



وقال «العشرى»: لدينا لاعبون لم يتدربوا منذ 16 يوما، والمصرى فى مأساة كبيرة فمن المفترض أن يُجرى اللاعبون مسحتين للتأكد من سلبية حالتهم للعودة للتدريبات وليس المباريات وطلبنا من لجنة المسابقات ذلك لكنهم أخبرونا بضرورة لعب المباريات لضيق الوقت، ولا أملك العدد الكافى من اللاعبين لتطبيق سياسة التدوير.. وسنواجه الأهلى بعد يومين رغم تلك الظروف التى نمر بها وعدم جاهزية اللاعبين من كافة النواحى وهو ما يجعل الأفضلية للمنافس دائمًا.