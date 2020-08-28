أحمد جعفر: مروان محسن مهاجم مميز.. وتعرضت للهجوم من الجماهير أكثر منه

تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقًا، عن الانتقادات التي يتعرض لها مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أكد أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مروان محسن مهاجم جيد ومحترم فنيًا والدليل

اعتماد فايلر عليه".

وتابع: "تعرضت لانتقادات أكثر من التي تعرض لها مروان محسن ولازم ميركزش في الكلام ده ويركز في الملعب فقط".

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تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقاً، عن تألق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول

لكرة القدم بنادي الزمالك حاليًا مع الفريق، خصوصًا بعد هدفه في الأهلي ومشواره مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية للشباب.

أكد أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مصطفى محمد خليفة عمرو زكي، وهو لاعب جيد ومستقبل مصر مستقبلًا".

وتابع: "جيلي في الزمالك اتظلم بسبب عدم الاستقرار الإداري".