أحمد جعفر: مصطفى محمد خليفة عمرو زكي.. وجيلي في الزمالك اتظلم

تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقًا، عن تألق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليًا مع الفريق، خصوصًا بعدهدفه في الأهلي ومشواره مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية للشباب.
أكد أحمد جعفر في تصريحاتلبرنامج نمبر وان على قناة "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مصطفى محمد خليفة عمرو زكي، وهو لاعب جيد ومستقبل مصر مستقبلاً".
وتابع: "جيلي في الزمالك اتظلم بسبب عدم الاستقرار الإداري".
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