رياضة | الأهلي يفقد الجوكر أمام المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد الجوكر أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب الثنائي أحمد فتحي وأليو ديانج عن النادي الأهلي فى المباراة المقبلة أمام المصري والمقررة إقامتها مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للطرد أمام الجونة في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

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وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على حساب الجونة بهدف دون رد، سجلة مروان محسن، قبل نهاية المباراة بلحظات.

وحصل ديانج على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجونة، قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو في لقطة بالشوط الثاني ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.

كما حصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء في مباراة الجونة بسبب الاعتراض، ليتأكد غيابه عن مباراة المصري بسبب الإنذار الثالث.