رياضة | لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، من الإنتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان النجم الأرجنتيني قد أعلن عن خروجه من كامب نو، بعد أن أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار مع البلوغرانا الموسم المقبل، وذلك على هامش الخروج من دوري ابطال اوروبا هذا الموسم على يد بايرن ميونيخ.

ووفقاً لشبكة " ديفنسا سنترال " فإن إنتقال النجم الأرجنتيني إلى ملعب الاتحاد، سوف يعود بالنفعل على ريال مدريد الذي سيحصل على هدية ثمينة من السيتي.

وأشارت الشبكة بأن وصول ميسي للسيتي سوف يساعد ريال مدريد في الحصول على خدمات الثنائي كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينغ.

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واكدت الشبكة أن المبلغ الضخم الذي من المنتظر أن ينفقه السيتي لشراء ميسي، سوف يتراوح بين 223 مليون يورو إلى 250 مليون يورو، وهو ما يجعل النادي إلى بيع بعض نجومه الكبار من أجل عدم الدخول في قواعد اللعب المالي النظيف.

ويأمل نادي مانشستر سيتي أن يتعاقد مع ميسي مجانًا خاصة بعد تصريحات الاخير بأن هناك بند في تعاقدة مع برشلونة، يسمح له بالرحيل مجانًا بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم نفيه من قبل جوزيب ماريا بارتوميو.

ومن جهه أخري يرغب بارتوميو في الاستفادة المادية من اللاعب أذا أصر على الرحيل عن برشلونة، وهو ما يجعل النادي الكتالوني يُحدد أعلي سعر لبيع أعظم لاعب في تاريخ النادي.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويحظي باهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.