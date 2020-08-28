رياضة | مانويل جوزيه يعلق على هجوم جماهير الأهلي ضد مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر مانويل جوزيه يعلق على هجوم جماهير الأهلي ضد مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، على أداء المارد الأحمر خلال الفترة الحالية، وعن الهجوم عن مروان محسن مهاجم الفريق.

وقال جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الأهلي":" الأهلي كان الأفضل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى المنافس، والفريق يفتقد اللاعبين أصحاب العقول، الشوط الثاني كان أفضل ومحمد الشناوي استطاع التصدي لهدف محقق للجونة، وحافظ على بقاء الأهلي في اللقاء".

وتابع:" عمرو بركات لاعب جيد ولفت نظري في الجونة، بالإضافة إلى محمد نجيب وجدو أعرفهم جيدًا، وهم في نهاية مشوارهم ومازالوا يقدمون أداءً فنيًا جيدًا، أما عن الأهلي فلم يعجبني اليوم".

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وواصل:" ظهرت روح جيدة عند لاعبي الأهلي وضغطوا لاعبي الجونة في الملعب، تحسنوا نوعًا ما عن مباراة الزمالك، وأحرزوا في الوقت بدلا من الضائع رغم أنهم كانوا يلعبون بنقص عددي".

وعن هجوم الجماهير على مروان محسن، أكد:" عندما انتقدت الجماهير مروان بسبب كرة التسلل في مباراة الزمالك، هو لم يرى لاعب الزمالك وهو يغطي التسلل، ولا يصح أن ننتقد أي لاعب بهذا الشكل بسبب هذا الخطأ، وعاد اللاعب وتألق رغم الهجوم الشديد عليه، وتغييرات فايلر كانت في التوقيت المناسب".

وأضاف:" عندما نحسب المباريات المتبقية فلا يمكننا أن نقول إن الأهلي بطل الدوري بنسبة مائة بالمائة، الأهلي أفضل فريق في مصر بالتأكيد ولا يوجد منافس قوي له، لكن الفترة السابقة كانت المنافسة أقوى معه، لكن الآن هناك فارق 17 نقطة".

وأتم:" ظهر على اللاعبين تأثرهم نفسيًا بمباراة الزمالك حتى بدأ الأداء في التحسن، وبلغة الأرقام من الصعب ألا يكون هناك بطلا للدوري غير الأهلي".