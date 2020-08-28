شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: باهر المحمدي وأسامة سيكونان إضافة كبيرة للأهلي حل ضمهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن اللاعب محمد مجدي أفشة، لا يستطيع قيادة الفريق الأحمر، لأنه أدائه مختلف عن عبدالله السعيد، لاعب الفريق السابق.

وأضاف «بلال» خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «الحدث اليوم»: «إذا نجح الأهلي في التعاقد مع باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، بالإضافة لأسامة جلال، لاعب إنبي».

وأكمل: «أحمد فتحي لاعب محترف، ويقدم كل ما لديه مع الفريق حتى نهاية عقده، فهو من اللاعبين الذين يمتلكون روح كبيرة داخل أرض الملعب، وكان لابد من بقاء شريف إكرامي مع الفريق حتى نهاية عقده أيضًا».

واختتم: «محمد هاني يعاني من ضغط كبير بسبب لعبه على لاعب بحجم أحمد فتحي، فلابد من إعطائه الفرصة بشكل جيد، وعليه أن ينسى تواجد أحمد فتحي من أجل تقديم أداء مميز».