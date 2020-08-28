شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي حسم لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر حسم بطولة الدوري لهذا الموسم.

وأضاف «بلال» في تصريحات على قناة «الحدث اليوم»: «الزمالك لن يستطيع تحقيق العودة من جديد، لأن فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، ومن الصعب خسارة الأهلي 5 مباريات».

وفيما يخص اللاعب رمضان صبحي، قال «بلال» إن رمضان أخطأ في قرار الرحيل عن النادي الأهلي.

وأضاف: «كان لابد أن ينتقل رمضان إلى أوروبا، واللعب في أحد الدوريات الأقل، وعدم ضياع فرصة الاحتراف».