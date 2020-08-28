شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي حسم لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر حسم بطولة الدوري لهذا الموسم.
وأضاف «بلال» في تصريحات على قناة «الحدث اليوم»: «الزمالك لن يستطيع تحقيق العودة من جديد، لأن فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، ومن الصعب خسارة الأهلي 5 مباريات».
وفيما يخص اللاعب رمضان صبحي، قال «بلال» إن رمضان أخطأ في قرار الرحيل عن النادي الأهلي.
وأضاف: «كان لابد أن ينتقل رمضان إلى أوروبا، واللعب في أحد الدوريات الأقل، وعدم ضياع فرصة الاحتراف».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: الأهلي حسم لقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.