شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مروان محسن لا يصلح للعب في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي، مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر الحالي، قائلًا إنه لا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء.

وأضاف «بلال» في تصريحات تلفزيونية على قناة «الحدث اليوم» أن مروان محسن لا يصلح للعب في الأهلي، وأن هذا الكلام ينطبق على أليو بادجي، مؤكدًا أنه لا بد من تدعيم مركز الهجوم، وعودة وليد أزارو.

وفيما يخص المدير الفني رينيه فايلر، قال «بلال»: «فايلر بعد كورونا لا يقدم أداءً ممتعًا مثلما كان قبل كورونا، ولابد أن يكون هناك تصحيح في مراكز اللاعبين من أجل الاستعداد لبطولة أفريقيا».