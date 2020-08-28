شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينتقد تصريحات شوقي السعيد عن وائل جمعة: «العيب على المذيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، إن تصريحات شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، خلال حديثة بأنه أفضل من وائل جمعة، لا تستحق التعليق، مؤكدًا أن الخطأ على المذيع الذي سمح له بالحديث عبر شاشات التلفزيون.

وفيما يخص المهاجم السابق للأهلي خالد بيبو، قال «بلال» في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» إن «خالد بيبو لاعب كبير للغاية، ولا يوجد هناك أي مشاحنات معه، وكل الأخبار المتداولة حول هذا الشأن خاطئة، وقد استمتعت باللعب بجوار خالد بيبو».