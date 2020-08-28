شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي يشيد بالروح القتالية للاعبي المقاولون بعد ثنائية الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو المقاولون العرب داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بهم بعد الفوز على الزمالك وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على التواجد مع اللاعبين والاحتفال معهم.واشاد عادل بالروح القتالية للاعبين واقتناعهم ٣ نقاط ثمينه من المارد الابيض

ونجح فريق المقاولون العرب في الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفا المقاولون العرب لويس هينستروزا في الدقيقة 13 ومحمد عصام في الدقيقة 92 فيما سجل للزمالك الوحيد أشرف بن شرقي في الدقيقة 73، وشهد اللقاء طرد فادي نجاح ومحمد عصام من المقاولون.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 40 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة في المركز الثالث.