شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الأهلي يفاوض فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي مهيب عبدالهادي أن هناك تحركات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك.
وأضاف عبدالهادي عبر قناة «إم بي سي مصر»: «الأهلي يتحرك لضم ساسي، وهناك مفاوضات حمراء للظفر بخدمات اللاعب».
وواصل:«نحن في عالم احتراف، فنرى رمضان صبحي قام بتفضيل عرض بيراميدز على الأهلي».
وأكمل تصريحاته:«فرجاني ساسي سيحق له التوقيع لأي نادٍ في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك».
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