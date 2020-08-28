شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يتراجع ويعترف: مصطفي محمد لاعب موهوب وسعيد بتألقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن مصطفي محمد لاعب الزمالك يمتلك مقومات كبيرة للغايه ولكنه يحتاج أن يطور نفسه في بعض الجوانب الفنية فقط. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «وبكل صراحة» سأكون سعيد للغاية في حال واصل مصطفي محمد تقديم الأداء الرائع دائما، وهناك حمله هجوم كبيرة من جماهير الزمالك ضدي حال تسجيل مصطفي محمد أي هدف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال يتراجع ويعترف: مصطفي محمد لاعب موهوب وسعيد بتألقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.