شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يجاور ربيعة بقلب دفاع الأهلي أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لتشكيل المارد الأحمر في مباراته ضد المصري بالدوري بعدما باتت مشاركة أيمن أشرف في المباراة صعبة للغاية بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة وكانت عبارة عن آلام في الحوض.

واستقر الجهاز الفني للفريق على مشاركة ياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة في مباراة المصري لمقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات لجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

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وشارك رامي بيعة بجوار أيمن أشرف في التشكيل الأساسي للأحمر في لقاء الجونة الذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل روان محسن ، وتعرض أيمن أشرف للإصابة في الدقيقة 64 وحل ياسر إبراهيم بدلاً منه..وشارك ياسر أبراهيم أساسياً في مباراة الزمالك قبل أن يجلس على دكة البدلاء أمام الجونة ويحل بديلاً.

من ناحية أخرى، أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح أمس ، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.