شكرا لقرائتكم مفاضلة بين أمين عمر والصباحي لإدارة مباراة الأهلي والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجري لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد و عزب حجاج مدير اللجنة مفاضلة بين الثنائي الدولي أمين عمر و محمد الصباحي لإدارة مباراة الاهلي و المصري المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غدا السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية في اطار مباريات الجولة ال24 للدوري الممتاز.

ورفضت لجنة المسابقات طلب النادى المصرى بتأجيل اللقاء 24 ساعة بسبب ضيق الوقت وإقامة 4 مباريات يوم الأحد مما يعنى صعوبة تأجيل لقاء الأهلى والمصرى 24 ساعة حيث كان مسئولو المصرى قد طلبوا التأجيل بسبب ما يعانيه اللاعبين من إجهاد بسبب عودتهم من اصابة فيروس كورونا .

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في سياق متصل يعود ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، لتشكيل الفريق فى مباراة المصرى بالدورى بعدما باتت مشاركة أيمن أشرف فى المباراة صعبة للغاية لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة وكانت عبارة عن آلام فى الحوض، ليستقر الجهاز الفنى للفريق على مشاركة ياسر إبراهيم بجوار رامى ربيعة فى مباراة المصرى، المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات لجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح أمس، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.