شكرا لقرائتكم حقيقة تفاوض الأهلي مع فرجاني ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، من أجل التعاقد معه بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل مع الزمالك.
قال شوبير مقدم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: أي لاعب ينتهي عقده يقوم وكيل أعماله بتسويقه وعرضه على الأندية وقد يكون قد تم عرض ساسي على الأهلي ، كما يحدث عرض لاعبين من الأهلي على الزمالك، ويدرس النادي احتياجاته الفنية ولكن تفاوض مباشر بين الأهلي واللاعب لم يحدث والأمر برمته عملية وكلاء لاعبين.
تابع: قد يكون الوكيل عرضه لتسويقه أو رفع سعره عند الزمالك، وليس لدي معلومة مؤكدة في هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة تفاوض الأهلي مع فرجاني ساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.