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حقيقة تفاوض الأهلي مع فرجاني ساسي

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جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، من أجل التعاقد معه بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل مع الزمالك.

قال شوبير مقدم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: أي لاعب ينتهي عقده يقوم وكيل أعماله بتسويقه وعرضه على الأندية وقد يكون قد تم عرض ساسي على الأهلي ، كما يحدث عرض لاعبين من الأهلي على الزمالك، ويدرس النادي احتياجاته الفنية ولكن تفاوض مباشر بين الأهلي واللاعب لم يحدث والأمر برمته عملية وكلاء لاعبين.

تابع: قد يكون الوكيل عرضه لتسويقه أو رفع سعره عند الزمالك، وليس لدي معلومة مؤكدة في هذا الأمر.

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