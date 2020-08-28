شكرا لقرائتكم جناح الإسماعيلى: لا أشغل بالي بالانتقادات ردي دائما بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى عن سعادته بتسجيله هدفين ومساهمته فى انتصار فريقه على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مجدي :"احمد الله على الانتصار والذى جاء بعد غياب ، الفريق سيعود بشكل أفضل ،نتطور بعد كل مباراة وبشكل تدريجيى نظرا لطول فترة الغياب بسبب جائحة كورونا".

تابع: "لا أشغل بالى بالانتقادات ردى دائما ما يكون فى الملعب واقدر دعم الجماهير التى ساندتنى الفترة الماضية".

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وأختتم مجدى :”اللاعبون لديهم اصرار كبير على مصالحة الجماهير ،اغلقنا ملف مباراة طنطا ونستعد لمباراتنا المقبلة أمام الاتحاد السكندرى”.

وأغلق الجهاز الفنى للاسماعيلى صفحة مباراة طنطا التى أقيمت مساء الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الدراويش بثثلاثة أهداف مقابل هدف، ونظراً لضيق الوقت سوف يستأنف الدراويش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة طنطا تدريبات إستشفائية فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.