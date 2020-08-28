شكرا لقرائتكم زي النهاردة عام 2003.. الأهلي يتوج باول ألقابه من السوبر على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى للمرة الأولى في تاريخه في مثل هذا اليوم 28 أغسطس 2003 ، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 3-1.

وشارك المارد الأحمر لأول مرة فى مباريات السوبر المحلى بعد اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الأولى، وشارك فى هذه المباراة بصفته بطلا كأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، وهي أول مباراة قمة تجمع بين القطبين فى مسابقة السوبر المصرى.

بقيادة تحكيمية للفرنسى الان ساراس، وفنية برتغالية لكابرال مدربا للزمالك، و أوليفيرا مدربا للأهلى، انتهى الوقت الأصلى بالتعادل للمرة الثالثة على التوالى فى تاريخ البطولة، وانتهت الـ "120" سلبية لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليتجه الفريقان لحسم اللقب بركلات الترجيح.

أهدر طارق السعيد الركلة الأولى للزمالك، وتقدم ياسر رضوان للأهلى ، وتعادل سامح يوسف للزمالك، وتقدم وائل رياض شيتوس ، وفشل حسام حسن فى تسجيل التعادل، وزاد الفارق جيلبرتو لمصلحة الأهلى ، وفى الرابعة أهدر محمد صديق الركلة الثالثة للزمالك ليتوج الأهلى بطلا للسوبر لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح "3-1".

مثل الأهلى فى أول سوبر كلا من : عصام الحضرى، رامى سعيد، شادى محمد، هادى خشبة، وائل جمعة، محمد عمارة، إبراهيم سعيد (وائل رياض)، محمد شوقى، جلبرتو، محمد فضل (ياسر رضوان)، خالد بيبو (أحمد بلال).

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بينما مثل الزمالك فى هذه المباراة: عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، وائل القبانى، بشير التابعى، طارق السيد، حازم إمام (سامح يوسف)، تامر عبدالحميد، المعتز بالله إينو (محمد صديق)، طارق السعيد، حسام حسن، عبدالحليم على (أحمد صالح).

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.