شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين أمين عمر والصباحى لإدارة مباراة الأهلي والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، بين الثنائى الدولي أمين عمر ومحمد الصباحي لإدارة مباراة الأهلي والمصري، المقرر إقامتها غدا السبت فى الثامنة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات قد رفضت طلب النادى المصرى بتأجيل اللقاء 24 ساعة بسبب ضيق الوقت وإقامة 4 مباريات يوم الأحد، ما يعنى صعوبة تأجيل لقاء الأهلى والمصرى 24 ساعة، حيث كان مسئولو المصرى قد طلبوا التأجيل بسبب ما يعانيه اللاعبون من إجهاد بسبب عودتهم من إصابة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، يعود ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، لتشكيل الفريق فى مباراة المصرى بالدورى بعدما باتت مشاركة أيمن أشرف فى المباراة صعبة للغاية لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة وكانت عبارة عن آلام فى الحوض، ليستقر الجهاز الفنى للفريق على مشاركة ياسر إبراهيم بجوار رامى ربيعة فى مباراة المصرى، المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات لجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

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من ناحية أخرى، أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح أمس، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.