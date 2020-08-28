شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فادى نجاح ومحمد عصام عن المقاولون أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمد عصام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، وفادى نجاح مدافع ذئاب الجبل، عن مباراة فريقهما أمام الجونة، والتى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك أمس التى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر، والذى يخوض فترة تأهيل من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل استئناف النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ومن المرجح أن يبدأ طاهر بالمشاركة أمام المصرى فى الجولة 24.

فى سياق متصل، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لتحليل الدم للكشف عن وباء كورونا، اليوم الجمعة، وذك قبل سفر الفريق إلى الغردقة استعداداً لمواجهة الجونة .

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من جانبه، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

وقال عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابعَ، "الفريق اضطر لخوض مباراة الزمالك فى القاهرة، والسفر ليسافر بعدها إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى، فكيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر؟!.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.