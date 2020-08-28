شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلي الأساسى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، لتشكيل الفريق فى مباراة المصرى بالدورى بعدما باتت مشاركة أيمن أشرف فى المباراة صعبة للغاية لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة وكانت عبارة عن آلام فى الحوض، ليستقر الجهاز الفنى للفريق على مشاركة ياسر إبراهيم بجوار رامى ربيعة فى مباراة المصرى، المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات لجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

وشارك رامى بيعة بجوار أيمن أشرف فى التشكيل الأساسى للأحمر بمباراة الجونة التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل مروان محسن، وتعرض أيمن أشرف للإصابة فى الدقيقة 64 وحل ياسر إبراهيم بدلاً منه، كما شارك ياسر إبراهيم أساسياً فى مباراة الزمالك.

من ناحية أخرى، أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح أمس، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.