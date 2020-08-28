شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام توضح حقيقة إيقاف اللاعب بعد حصوله على 4 إنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، حقيقة تغيير اللائحة الخاصة بمسابقة الدورى وإيقاف اللاعبين مباراة واحدة بعد الحصول على أربعة إنذارات. وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لم يتم تعديل اللائحة والتى تنص على إيقاف أى لاعب يحصل على ثلاثة إنذارات وليس أربعة، سواء متتالية أم لا، وإيقافه مباراة واحدة ولا يصح أن يتم تعديل اللائحة وسط الموسم.

وفى سياق مختلف، تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعا الأسبوع المقبل لإعلان عقوبات عدد من الأسماء والشخصيات الرياضية التى تم إحالتها للجنة مؤخرا بعد هجومهم على لجنة الحكام واللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع قائمة بعدد من الأسماء لمراجعة تصريحاتهم قبل إصدار القرارات، ومن بينهم عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى وفرج عامر رئيس سموحة وخالد مهدى مدير الكرة بالانتاج وسمير حلبية رئيس النادى المصرى.

وتدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها لجنة الحكام وكذلك الحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة بداعى تعمده خسارة الأهلى من خلال قرارات معدة مسبقة وصفها بالأجندة الخاصة، وسيتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية.

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وكلفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وفى حالة التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة

فيما قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهانى سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة، كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته (إينو) المدير الفنى لنادى قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه فى قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.