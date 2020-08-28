شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو يغيب عن طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مواجهة الإنتاج الحربى بسبب استمرار معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة أثناء سفره للإسماعيلية لحضور حفل زفاف زميله أحمد هانى وتسببت فى تهشم سيارته، وغاب باولو عن مباراتى بيراميدز وطنطا فيما يواصل الجهاز الطبى تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربى فى الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد السلام فى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

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وفى وقت سابق، أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدورى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها ارتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب".

وأضاف عبد الحميد بسيونى: "قدمنا مستوى متميزا فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطعنا الحفاظ على وتيرة الأداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

وتابع المدير الفنى للطلائع: "لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى متميز بالدور الثانى للدورى بعد النتائج السلبية فى الدور الأول للمسابقة، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".