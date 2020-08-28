شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يكشف رأيه فى الانتقادات ويؤكد: "ردى دائما يكون فى الملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الرحمن، مجدى جناح الإسماعيلى، سعادته بتسجيل هدفين ومساهمته فى فوز فريقه على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلا، ”أحمد الله على هذا الانتصار الغالى والذى جاء بعد غياب، الفريق سيعود بشكل أفضل، نتطور بعد كل مباراة وبشكل تدريجى نظرا لطول فترة الغياب بسبب جائحة كورونا”.

وأضاف نجم المنتخب الألمبى، "لا أشغل بالى بالانتقادات، ردى دائما ما يكون فى الملعب وأقدر دعم الجماهير التى ساندتنى الفترة الماضية."

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وأختتم مجدى تصريحاته قائلا، "اللاعبون لديهم إصرار كبير على مصالحة الجماهير، أغلقنا ملف مباراة طنطا ونستعد لمباراتنا المقبلة أمام الاتحاد السكندرى”.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة طنطا التى أقيمت مساء الخميس باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وفاز بها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونظراً لضيق الوقت سوف يستأنف الدراويش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة طنطا تدريبات استشفائية فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والاكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.