شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مروان محسن ظالم أم مظلوم في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين ليلة وضحاها تغير الحال ، و استعاد مروان محسن لاعب النادى الأهلى ثقته في نفسه ، وأصبح بطل في نظر الجماهير بعد لهدف الذى أحرزه في مرمى الجونة بالوقت القاتل من المباراة التى جمعت الفريقين ، رغم أنه قبلها بساعات كان محل سخط و انتقاد لاذع من الجماهير الحمراء ، بسبب المستوى الذى ظهر عليه في مباراة القمة، امام الزمالك، ورفضه استلام الكرة من بادجى لاعب الفريق .

فاللاعب يقضى أوقاتا صعبة ، بين الهجوم و الثناء ، بين الانتقاد و المدح و الشكر، بعد أن شهدت الفترة الماضية ، التجريح الذي تعرض له بعد أداؤه في مباراة القمة ، مما أثر عليه.

وجاء الهدف الذى سجله مروان في مرمى الجونة ، ليكون له أكثر من معنى وله قيمة لدى جماهير النادي الأهلي، وعلى الرغم من أن الدوري محسوم بشكل كبير للأهلي إلا أن المارد الأحمر كان سيدخل في دوامة من فقدان النقاط.

مروان محسن بالرغم من هجوم الجماهير المصرية عليه، سواء محليا مع ناديه أو أفريقيا مع المنتخب الوطنى، يعد أحد اللاعبين المحظوظين على مدار التاريخ بالمشاركة فى البطولات الدولية، مثل كأس العالم الذى أقيم بروسيا 2018 وأولمبياد لندن 2012 والتى صعد فيها شباب الفراعنة إلى دور الـ16 وخرج أمام منتخب اليابان بعد الهزيمة بثلاثية.

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مروان فى حفل الزفاف



مروان فى حيرة



مروان محسن فى الاهلى



مروان محسن



لاعب الاهلى