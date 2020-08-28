شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا للسوبر المحلى لأول مرة بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 2003، توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 3-1، شارك المارد الأحمر لأول مرة فى مباريات السوبر المحلى بعد اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الأولى، وشارك فى هذه المباراة بصفته بطلا لكأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، وهى أول مباراة قمة تجمع بين القطبين فى مسابقة السوبر المصرى.

بقيادة تحكيمية للفرنسى آلان ساراس، وفنية برتغالية لكابرال مدربا للزمالك، وأوليفيرا مدربا للأهلى، انتهى الوقت الأصلى بالتعادل للمرة الثالثة على التوالى فى تاريخ البطولة، وانتهت الـ120 دقيقة سلبية لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليتجه الفريقان لحسم اللقب بركلات الترجيح.

أهدر طارق السعيد الركلة الأولى للزمالك، وتقدم ياسر رضوان للأهلى، وتعادل سامح يوسف للزمالك، وتقدم وائل رياض شيتوس، وفشل حسام حسن فى تسجيل التعادل، وزاد الفارق جيلبرتو لمصلحة الأهلى، وفى الرابعة أهدر محمد صديق الركلة الثالثة للزمالك ليتوج الأهلى بطلا للسوبر لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح "3-1".

مثل الأهلى فى أول سوبر كل من : عصام الحضرى، رامى سعيد، شادى محمد، هادى خشبة، وائل جمعة، محمد عمارة، إبراهيم سعيد (وائل رياض)، محمد شوقى، جلبرتو، محمد فضل (ياسر رضوان)، خالد بيبو (أحمد بلال).

بينما مثل الزمالك فى هذه المباراة: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، وائل القبانى، بشير التابعى، طارق السيد، حازم إمام (سامح يوسف)، تامر عبدالحميد، المعتز بالله إينو (محمد صديق)، طارق السعيد، حسام حسن، عبدالحليم على (أحمد صالح).

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وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.