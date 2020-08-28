شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين ثنائي أجنبي لضم بديل رمضان صبحي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حالياً بين ثنائي أجنبي لاختيار أحدهما خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل التعاقد معه لدعم صفوف الفريق خلال فترة الموسم المقبل ليكون بديلاً لرمضان صبحي الذى رفض البقاء في القلعة الحمراء وقرر الرحيل وسينتقل لنادي بيراميدز بنسبة كبيرة وربما يفجر مفاجأة كُبرى ويرحل للزمالك ، وقال مصدر في الأهلي أن المدرب السويسري يعكف حالياً على دراسة سيرة ذاتية للاعبين أجنبيين سيختار أحدهما ، ومن المقرر أن يختار فايلر أحد هذا الثنائى الأجنبى حتى تبدأ إدارة الأهلى رحلة التعاقد معه للانضمام للفريق فى الموسم الجديد، ويفرض مسئولو القلعة الحمراء سياجاً من السرية حول هذا الملف حتى تُكلل المفاوضات بالنجاح.

فيما رحب رينيه فايلر بضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد عرض الأمر عليه من قبل لجنة التخطيط وإدارة النادى، وذلك تحسبا لتعرض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأساسى لأى غياب سواء بسبب الإصابة أو الايقاف، ويرى مسئولو الأهلى ان مستوي الشناوى لا يصل ليه أى حارس مصرى أخر فى الوقت الحالى الا ان الرؤية الفنية تقتضى التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل شريف اكرامى والذى كان خير بديل للشناوى وكان بينهما منافسة قوية وكان إكرامى أحد أهم الأسباب وراء وصول الشناوى لهذا المستوى اللافت.

ويُفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدى سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج خاصة وأن عقودهما تنتهى مع فرقهما فى الموسم القادم بالإضافة لمحمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز فى الموسم الجديد.