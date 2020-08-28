فايلر يفاضل بين ثنائي أجنبي لضم بديل رمضان صبحي للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حالياً بين ثنائي أجنبي لاختيار أحدهما خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل التعاقد معه لدعم صفوف الفريق خلال فترة الموسم المقبل ليكون بديلاً لرمضان صبحي الذى رفض البقاء في القلعة الحمراء وقرر الرحيل وسينتقل لنادي بيراميدز بنسبة كبيرة وربما يفجر مفاجأة كُبرى ويرحل للزمالك ، وقال مصدر في الأهلي أن المدرب السويسري يعكف حالياً على دراسة سيرة ذاتية للاعبين أجنبيين سيختار أحدهما ، ومن المقرر أن يختار فايلر أحد هذا الثنائى الأجنبى حتى تبدأ إدارة الأهلى رحلة التعاقد معه للانضمام للفريق فى الموسم الجديد، ويفرض مسئولو القلعة الحمراء سياجاً من السرية حول هذا الملف حتى تُكلل المفاوضات بالنجاح.
ويُفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدى سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج خاصة وأن عقودهما تنتهى مع فرقهما فى الموسم القادم بالإضافة لمحمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز فى الموسم الجديد.
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