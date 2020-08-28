رياضة | المصري يكشف حقيقة إقالة العشري والتفاوض مع مدرب الإسماعيلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:10 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يكشف حقيقة إقالة العشري والتفاوض مع مدرب الإسماعيلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الثقة في طارق العشري، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالفريق، موقف النادي من التفاوض مع الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لناديي بيراميدز والإسماعيلي.

وأكد السقا من خلال تصريحات صحفية، أن شائعات التفاوض مع ديسابر عارية تماماً عن الصحة.

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وقال السقا: "إدارة النادي المصري تثق في قدرة طارق العشري على تجاوز تلك المرحلة، وتحسين النتائج".

وتابع: "لم نتفاوض مع ديسابر، وكل ما يثار غير صحيح، وأطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة".

وجمع المصري 22 نقطة من 20 لقاء في بطولة الدوري، مع وجود لقائين مؤجلين، وسيواجه الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة 23.