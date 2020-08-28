شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بعد الخسارة أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بملعب القاهرة الدولي مساء الخميس، بمنافسات الجولة رقم 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
وتجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.
ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنبي في التاسعة من مساء الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، بالجولة رقم 23 للدوري الممتاز.
وكان إنبي قد فاز على الزمالك في لقاء الدور الأول بنتيجة 2/1.
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