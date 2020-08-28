قصة هدف.. أحمد فتحى يقتل أحلام الإسماعيلى فى التتويج بالدورى بعد تسجيله بالطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أحمد فتحى لاعب الأهلى ومنتخب مصر، في قيادة الفريق الأحمر فى تحقيق فوز مثير على حساب فريق طلائع الجيش 3-1 بعدما سجل الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة ليقود المارد الأحمر لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلى فى موسم موسم 2008 - 2009 ، حيث كان الدراويش الأقرب للتويج ببطولة الدورى فى حال انتهاء مباراة الاهلى والطلائع بالتعادل . Advertisements ونجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة بهدف للإنجولى فلافيو ، ليتوج المارد الأحمر ببطولة الدورى موسم 2008 - 2009 . يعد هدف فتحى فى الطلائع من أغلى وأهم الأهداف فى مسيرة اللاعب والأهلى، كانت آخر مباريات الدورى موسم 2008 - 2009، وكان فريق طلائع الجيش يدافع بأقصى ما لديهم من قوة برفقة مدربه فاروق جعفر، وتقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف لفريقه فى الدقيقة 52، وتعادل تريكة فى الدقيقة 66، ثم من تمريرة لطلعت ثم عاشور وبينية رائعة تمر لفتحى الذى يراوغ المدافع ويضع الكرة فى المرمى فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، ما جعل لاعبى الطلائع يندفعون فتلقوا الهدف الثالث ويلعب الأهلى مباراة فاصلة ضد الإسماعيلى ويفوز بالدورى.

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