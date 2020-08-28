شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية التركية تهدد انتقال أيوب الكعبى للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدولي المغربي ايوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني الانضمام للاهلي والزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما دخل مسئولو الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي ، الذى فسخ عقده منذ أيام، حيث أجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل، كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب على المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.

وكان المهاجم المغربى قد أبدى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا انه تراجع بعد تلقيه عدة عروض من أندية تركية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب المغربي فى تصريحاته لليوم السابع، أن أيوب الكعبى أبدى موافقة مبدئية على العرض الذى تلقاه من إدارة بيراميدز، إلا إنه طلب تأجيل البت الرسمى فى العرض أو توقيع العقود تحسبًا لتلقى أى عروض أخرى تكن أفضل من العرض المقدم من بيراميدز، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية.

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وأضاف المصدر ان ايوب الكعبي يدرس حاليا الانتقال الي الدوري التركي بعد وصول عروض قوية من كونيا سبورت وسيفا سبور، وهو ما يجعل ايوب الكعبي يرفض الانضمام للدوري المصري بسبب رغبته في اللعب في اوروبا.

من ناحية أخرى، كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن رغبة إدارة النادي في حسم ملف التجديد للثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة لضمان الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، وقال مرتضي منصور للاعبي الزمالك خلال الجلسة التي عقدها معهم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا، إن إدارة الكرة بالنادي تسعى للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق.