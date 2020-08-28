رياضة | لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش ومنتخب مصر، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.

وأكد محمد بسام في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وقعت بالفعل بنادي الزمالك ولكن احترمت رغبة إدارة طلائع الجيش بالاستمرار مع الفريق رغم توقيعي للأبيض".

وتابع: "صلاح أمين من أقرب اللاعبين لقلبي وعلاقتنا لاتزال مستمرة وحقق الشهرة التى يستحقها رغم عدم لعبه لأحد القطبين".

وأتم: "عماد سليمان أول مدير فني اعطاني فرصة الظهور بالدوري الممتاز".