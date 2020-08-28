رياضة | صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة الإسباني في البحث عن معالجة الجبهه اليسري الدفاعية، بعد أن قرر رونالد كومان المدير الفني للفريق بالإطاحة بجنيو فيربو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " ريكورد " البرتغالية، فإن خورخي مينديز قد أشار على مسئولي نادي برشلونة التعاقد مع أليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق بورتو البرتغالي.

Advertisements

وتلقي السكرتير الفني الجديد للنادي الكتالوني رامون بلانيس، إتصال من مينديز لتسهيل وصول الظهير الأيسر للتنين البرتغالي إلى الكامب نو.

وينتهي عقد اللاعب مع بورتو في صيف عام 2021، وسط إهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي بضم اللاعب، الذي يرتبط بشرط جزائي مع بورتو يقدر بـ 40 مليون يورو.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قد أبدي أهتمام أيضاً بضم خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان، لمنافسة جوردي ألبا الموسم المقبل.