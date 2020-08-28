رياضة | الأهلي يتفوق على كبار أوروبا في لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على كبار أوروبا في لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إحصائية أن الأهلي المصري تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن الـ21 حتى الآن.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي والمتخصص في الإحصائيات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 41 لقبا في كل البطولات القارية والمحلية بينما جاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني برصيد 40 لقبا واحتل لينكولن ريد إمبس بطل جبل طارق المركز الثالث بنفس رصيد الفريق البافاري وهو 40 لقب أيضًا.

Advertisements

وبداية من المركز الرابع حتى المركز العاشر، احتل برشلونة الإسباني المركز الرابع برصيد 34 لقبا ثم تلاه بوروتو البرتغالي برصيد 33 لقب ثم شاختار الأوكراني برصيد 33 لقب وسيلتك الاسكتلندي برصيد 33 لقب ودينامو زغرب الكرواتي برصيد 33 لقب وشيريف تيراسبول المولدوفي برصيد 33 لقب وأوكلاند سيتي النيوزلاندي برصيد 33 لقب.

وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الحادي عشر برصيد 30 بطولة ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني عشر برصيد 29 بطولة ثم بيونيك الأرميني برصيد 26 لقب ودينامو كييف الأوكراني برصيد 25 لقب وأولمبياكوس الأوكراني برصيد 25 لقب.

وشملت القائمة بعض الأندية العربية أيضًا بالإضافة إلى الأهلي المصري، حيث جاء الهلال السعودي في المركز الثامن عشر برصيد 25 لقب والترجي التونسي في المركز الحادي والعشرين برصيد 24 لقب.