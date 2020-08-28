رياضة | رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على الرحيل من منصبه، ولكن وضع شرطا وحيدا من أجل تقديم استقالته في الساعات المقبلة.

وأشارت تقارير حسب TV 3، إن بارتوميو يريد أن يخرج ليونيل ميسي قائد الفريق، ويؤكد أنه سيستمر مع النادي في حاله رحيله عن رئاسة البارسا.

وأفادت تلك التقارير، إن داخل برشلونة يريدون خروج ميسي للتحدث إلى الصحافة والإعلام وتحديد موقفه النهائي مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، بينما يمتلك اللاعب الأرجنتيني شرطا جزئيا في عقدع يقدر بمبلغ 700 مليون يورو.