شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يفتتح مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح اليوم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي ، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادى جلطة سراى بضم مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال موقع "فوتوماك" التركي، إن الفريق يستهدف الحصول على خدمات المهاجم المميز ووصفته بـ محمد صلاح الجديد، وقال التقرير إن مصطفى محمد الذى يلعب فى الزمالك يعتبر أهم المواهب فى مصر بعد نجم ليفربول الشهير محمد صلاح وتريزيجيه نجم أستون فيلا، وأشار إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، وأوضح أن راتب اللاعب إذا ارتدى القميص الأصفر والأحمر لنادى جلطة سراى فسيحصل على 800 ألف يورو سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن جلطة سراى يرغب فى ضم مصطفى محمد نظرا لإمكانياته فى ألعاب الهواء، رغم أن طوله يصل إلى 1.85 سم بجانب سعره لن يكون مرتفعاً، وسيستخدم الأموال من بيع يونس بلهندة وريان بابل لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد من أبرزهم مصطفى محمد.

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وقال التقرير عن مهاجم المنتخب الأولمبي أنه سجل 32 هدفًا في 100 مباراة طوال مسيرته الاحترافية.

وسجل مصطفى محمد هدفا مميزا في مباراة القمة الأخيرة التي حسمها الزمالك بالفوز 3-1 على الأهلي في ستاد القاهرة، ضمن مباريات الدوري الممتاز.