تعرف على مواجهات اليوم بدوري رجال الطائرة

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 17 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 لتحديد المراكز من 1 : 12 على صعيد 5 مواجهات فى ظل تقديم لقاء سبورتنج و بتروجت الذى اقيم أمس الخميس .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ،الزمالك أمام طلائع الجيش و سموحة مع الأهلى و هليوبوليس مع الإتحاد السكندرى و القناة مع الشمس و الطيران مع طنطا .

بينما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها الأثنين المقبل لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران و الشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .

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كما تقام الجولة الـ 19 يوم 4 سبتمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع الأهلى و القناة مع الإتحاد و طنطا مع بتروجت و الطيران مع الشمس .

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.