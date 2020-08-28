رضا عبد العال يواصل الهجوم على مروان محسن ويرد على تصريحات والده: "مجابش جول في برشلونة يعني"

واصل رضا عبد العال الهجوم على مهاجم النادي الاهلي "مروان محسن" وقال ردا على تصريحات والده: مجابش جول في برشلونة يعني.
وقال "عبد العال" خلال حواره ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": أزاي لاعب في الأهلي ومنتخب مصر ولم يسجل سوي هدفين، فهو مقصر في حق نفسه جدا، فنراه يخرج في منطقة ال18 من أجل أن يكون محطة للفريق، ولكن الجمهور لا يتذكر سوي من يسجل الهدف.
وأضاف : مروان شارك في كأس العالم، ولم يكن يعاني من الضغوط، كما انه من الطبيعي ان تنتقد الجماهير أي مهاجم لا يحرز أهداف، كما أن رأس حربة النادي الأهلي لم يسجل سوي هدفين، فمن الطبيعي أن تنتقده الجماهير وتهاجمه.
وأوضح ان مصطفي محمد حينما كان لا يسجل أهداف، كان معرض للهجوم والإنتقاد ولكنه تدارك الخطأ سريعا، وسجل هدف جيد جدا في مباراة النادي الأهلي.
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