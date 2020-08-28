شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا االيوم استعداداً للمصري في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، إستعداداً لمباراة المصري المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز ويدخل الفريق معسكر عقب مران اليوم الذى سيختار بعده فايلر قائمة المباراة والتى ستشهد غياب الثنائي أحمد فتحي وآليو داينج لحصولهما على الإنذار الثالث أمام الجونة فيما سيعود محمد هاني الذى غاب عن لقاء الجونة للإيقاف.

وعلى صعيد الفوز الصعب الذى حققه الأهلي على الجونة مساء أمس الأول ، الأربعاء، بهدف نظيف سجله البديل مروان محسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أبدى رينيه فايلر سعادته هذا الفوز الصعب ، مُعلقاً: في الشوط الأول لم يحضر الاهلي وكان شوط سيئ حتى أخر دقيقة ..وتحسن الأداء في الشوط الثاني إلى أن حدث الطرد في الفريق بخروج ديانج من الملعب لتيحسن الأداء وقتها.

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وتابع :لازم تكون فيه مباريات بالشكل ده "عشان الفريق يفوق" ، موضحاً أن أداء الاهلي تحسن خلال الشوط الثاني أمام الجونة ونجح في تحقيق الهدف. بحصد النقاط الثلاثة ، وعن عدم مشاركة الناشئين ، قال فايلر : الوقت غير مناسب للدفع بهم ..هم يشاركون معنا في التدريبات وسيتم الدفع بهم في الوقت المناسب ، مُتابعاً: أنا أضع خطة اللعب وفقاً للاعبين المتاحين وبسبب الغيابات يتم تغيير طريقة اللعب من وقت لأخر وربما خلال المباراة نفسها.

وتحدث فايلر عن موقف صالح جمعة : صالح ليس بعيد عن حساباتي ..هو يتدرب ويجتهد وأقترب من المشاركة في المباريات لأنه يحتاج لمزيداً من التدريبات واللياقة البدنية ووقتها سيتم الدفع به في المباريات لأنه لاعب جيد وصاحب قدرات فنية ، ورفض فايلر الحديث عن الصفقات الجديدة مؤكداً ان الوقت غير مناسب ، مؤكداً أن "الأجنحة" في الاهلي مثل أجاي وجيرالدو مستواهم وهذا أمر وارد ، لكننا نحاول اللعب بالعناصر الموجودة بسبب رحيل أحد الأجنحة ( رمضان صبحي) وإصابة الثاني ( حسين الشحات) ، موضحاً أنه يحاول تحسني أداء الأجنحة في الفريق حالياً.