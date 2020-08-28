رياضة | محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد يرغب في عقد جلسة ثانية مع نجم وقائد الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالاستمرار في قلعة الكامب نو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي طلب من ناديه الكتالوني في الفترة الأخيرة تفعيل البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد عقب نهاية كل موسم.

وعلى نفس الجانب، أكدت إذاعة RAC1 الإسبانية أن المدير الفني الهولندي لا يمانع من عقد جلسة ثانية مع ميسي لمحاولة إبقائه في برشلونة والتأكيد على أنه يريده قائدًا لمشروعه الرياضي.

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وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يرغب في مقابلة ميسي وجهًا لوجه من أجل تحديد موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وألمحت إذاعة RAC1 الإسبانية أن بارتوميو يحاول الاتصال بميسي لكنه لا يتلق ردًا ويفضل ترك الأمر لمحاميه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الاجتماع بين ميسي وكومان كان متوترا والذي أكد فيه المدير الفني الهولندي للبرغوث الأرجنتيني أن الامتيازات التي كان يتمتع بها الفريق في السنوات الأخيرة قد نفدت.