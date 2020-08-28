رياضة | الكشف عن أزمة طرد نجم الأهلي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أزمة طرد نجم الأهلي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود البنا حكم الفار تحدث مع ابراهيم نور الدين، حكم الساحة للقاء الأهلي والجونة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن البنا قال لإبراهيم نور الدين: "في حالة تستحتق الطرد تعالي شوفها"

وتابع عمر ربيع ياسين: "الكابتن إبراهيم بعدما أطلع على اللعبة قال للبنا أن رجل ديانج مش مفرودة وسأمنحه انذار أخر ،وبعدين طرد".

وأتم: "لو ديانج خد طرد مباشر كان هيتوقف طبقًا للائحة من ماتشين لاربعة، ولكن هكذا سيتم ايقافه مباراة واحدة فقط".