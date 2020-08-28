رياضة | الداخلية يواجه اتحاد الشرطة والبنك الاهلى وديا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الداخلية يواجه اتحاد الشرطة والبنك الاهلى وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الجمعة، مباراة فريق الداخلية، مع فريق اتحاد الشرطة، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط في القسمين الثاني والثالث.

كما سيخوض الداخلية، مواجهة أخرى، عصر السبت، أمام فريق البنك الاهلى، وسبق للداخلية خوض مبارتان ودبتان، خلال معسكرة، الذي أقيم مؤخرا بالإسماعيلية.

دخل لاعبي فريق الداخلية معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، معسكر مغلق في أحد فنادق الإسماعيلية، استعداداً لعودة منافسات الموسم الحالي، بمسابقة القسم الثاني.

ولعب فريق الداخلية 17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وسبعة تعادلات، وتلقى خسارتين، وسجل لاعبيه، 26 هدف، وعليه 12 هدف.

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ويحتل الداخلية المركز الثاني، في جدول ترتيب فرق (المجموعة الثانية) بدوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020، ويملك ، في رصيدة 31 نقطة، بالمركز الثاني.

وعقب قرار عودة المسابقات، سيلعب الداخلية خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه منتخب السويس، ثم يحل ضيفا على النجوم، قبل أن يستقبل المريخ، ويحل ضيفا على جمهورية شبين، وسيختتم الداخلية الموسم بلقاء النصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط