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بالأرقام والبطولات.. الأهلي المصري يتزعم أندية العالم في القرن الـ21
الجمعة 28 أغسطس 2020
اعتلى الأهلي المصري صدارة أكثر الأندية تتويجا بالألقاب خلال القرن الحالي، متفوقا على كبار فرق العالم، وعلى رأسها بايرن ميونيخ الألماني.
موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات، أعد قائمة بالأندية الأكثر اعتلاء لمنصة التتويج خلال الألفية الحالية برصيد 41 لقبا على كافة الأصعدة، محليا وقاريا.
ويمتلك الأهلي فرصة لزيادة عدد ألقابه، مع تبقي 3 بطولات ينافس عليها الفريق هذا العام، هي الدوري المحلي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.
فريق بايرن ميونيخ يحل ثانيا بفارق لقب واحد أقل من الأهلي، ويمتلك هو الآخر 3 بطولات متبقية هذا العام، وهو المرشح الأبرز للتتويج بها، وهي السوبر الأوروبي والسوبر المحلي وكأس العالم للأندية.
وتساوى فريق لينكولن ريد إمبس من جبل طارق، مع النادي البافاري برصيد 40 لقبا متفوقا على العملاق الإسباني برشلونة الذي حل رابعا بـ34 لقبا.
ونجحت 6 فرق كاملة في التتويج بـ33 لقبا، هي بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني وسيلتيك الاسكتلندي ودينامو زغرب الكرواتي وشيريف تيراسبول من مولدوفا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وفي المركز الـ11 حل فريق ريال مدريد الإسباني بـ30 لقبا يليه باريس سان جيرمان بطل فرنسا بفارق لقب واحد أقل.
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