شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الطلائع: وقعت للزمالك والأهلي يفاوضني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش ومنتخب مصر، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك. وأكد محمد بسام في تصريحات على قناة «النهار»: «وقعت بالفعل بنادي الزمالك ولكن احترمت رغبة إدارة طلائع الجيش بالاستمرار مع الفريق رغم توقيعي للأبيض». وأضاف:»مفاوضات انتقالي للأهلي توقفت بسبب رحيل عماد السيد عن الجيش وعدم وجود حارس بديل«. وأوضح: «تلقيت عروض إنتقال أخرى للأهلي بعد مباراتنا معا في الدوري وأترك الأمر لإدارة الجيش». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس الطلائع: وقعت للزمالك والأهلي يفاوضني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.