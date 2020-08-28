شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الأهلي يفقدون الزمالك 7 نقاط في الدوري (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع عماد النحاس، المدير الفني لفريق نادي المقاولون العرب، تحقيق ما فشل فيه مدربي الذئاب على مدار 18 عاماً، حيث قاد فريقه للفوز على الزمالك بمنافسات الجولة الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

المقاولون استطاع بقيادة فنية لعماد النحاس من تحقيق أول انتصار له على الزمالك في الدوري منذ أبريل من عام 2002.

عماد النحاس، نجم خط دفاع الأهلي السابق، والذي بدأ مغامراته الفنية في الدوري الممتاز قبل 5 أعوام بتولي تدريب أسوان ثم الرجاء والشرقية وأخيراً المقاولون، يعتبر واحد من أبناء القلعة الحمراء الذين حصدوا نقاطاً في مواجهة الزمالك من مقاعدهم الفنية بالدوري هذا الموسم.

وكان المخضرم مختار مختار قد فرض تعادلاً سلبياً على الزمالك خلال مواجهة الانتاج الجربي بالدور الأول للمسابقة.

كذلك حسام حسن، الذي استمر بقميص الأهلي قرابة 15 عاماً، استطاع افقاد الزمالك نقطتين بالدوري هذا الموسم، من خلال تعادل سلبي في مواجهة سموحة، قبل أن يرحل حسام عن ولايته مع الفريق السكندري.

ويخسر الزمالك نقطة سابعة أمام نجوم الاهلي من مدربي الممتاز هذا الموسم، بالخسارة على يد المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس.

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