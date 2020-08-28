تعرف مواجهات اليوم بدوري سيدات الطائرة

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 18 بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و الأهلى مع أصحاب الجياد و الطيران مع الصيد و الشمس مع الزمالك و المقاولون مع هليوبوليس و سموحة مع الجزيرة .

فيما تشهد مواجهات الأثنين المقبل على صعيد السيدات لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الجزيرة والزمالك مع سموحة و الصيد مع الشمس و أصحاب الجياد مع الطيران و هليوبوليس مع الأهلى و الزهور مع المقاولون .

بينما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها الأثنين المقبل على صعيد الرجال ، لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران و الشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .

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كما تقام الجولة الـ 19 يوم 4 سبتمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع الأهلى و القناة مع الإتحاد و طنطا مع بتروجت و الطيران مع الشمس .

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.