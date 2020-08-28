«بعد خسارة الزمالك من المقاولون»..رضا عبد العال: الزمالك فاز على الأهلى بالحظ..وكارتيرون ضعيف فنياً

أعرب الكابتن رضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك السابق عن غضبه من خسارة الزمالك أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال "عبد العال"خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" إن المدير المدير الفنى لنادى الزمالك باتريس كارتيرون، ضعيف فنيا، وليس له أى بصمة مع الفريق الأبيض، مؤكدا أن الفوز فى مباراة القمة على الأهلى ليس مقياسًا لمدة نجاحه.

وأضاف ان باتريس كارتيرون يتحمل مسئولية خسارة الفريق أمام المقاولون العرب، الجماهير هاجمتنى عندما قلت إن الحظ حالف كارتيرون في مباراة القمة أمام الأهلى.

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وأكد "عبد العال" ان الخسارة أمام المقاولون العرب فضيحة .. الفريق يلعب بـ 11 لاعبًا ضد 10 من المقاولون بداية من الدقيقة 38 .. وماحدث من كارتيرون كارثة.

واختتم الكابتن "رضا عبد العال" حديثه قائلا: الزمالك حالفه الحظ فى لقاء القمة الماضى، وصرحت عقب اللقاء بأن التوفيق حالف كارتيرون، خاصة وأن هناك أكثر من مرة للنادى الأهلى اصطمدت بعارضة أبوجبل، وهو دليل واضح على فشل كارتيرون الفنى".